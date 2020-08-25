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сегодня, 13:19 0

В областной библиотеке появилось редкое издание поэмы Нины Дьяковой

В областной библиотеке появилось редкое издание поэмы Нины Дьяковой
Фото: @amurlib

Драматическая поэма Нины Дьяковой «Горький хлеб Албазина» поступила в Амурскую областную библиотеку в двух экземплярах. Произведение издал в 2016 году Амурский областной драматический театр при поддержке министерства культуры области.

В произведении история области 17 века показана через непростую судьбу женщины: любовь и страдания главной героини происходят на фоне знаковых для нашего края событий.

Кроме текста поэмы, в буклете описание ключевых дат и исторических событий, важных для понимания поэмы.

В читальном зале познакомиться с произведением может каждый желающий.

Драматическая поэма Нины Дьяковой «Горький хлеб Албазина» поступила в Амурскую областную библиотеку в двух экземплярах. Произведение издал в 2016 году Амурский областной драматический театр при поддержке министерства культуры области.

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