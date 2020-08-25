В этом году интернет появится в 75-ти амурских школах

В планах у амурского минобра на 2020 год провести интернет в 75 амурских школ. К концу 2024 года всемирной сетью должны охватить все школы Приамурья.

В прошлом году доступ в сеть появился в 72-х учебных заведениях, а в планах на 2021 год подключить еще 85.

К школьному интернету есть определённые требования – скорость соединения в городах должна быть от 100 мегабит в секунду, в селах – от 50 Мб/с.

Несмотря на постепенное подключение образовательных учредений ко всемирной паутине, жалобы на недоступность дистанционного обучения периодически поступают. Об этом заявил социальный комитет областного Заксобрания.

– Провести интернет в школы – это хорошо, но это полдела. Надо еще понимать, насколько стабильно он работает, выдерживается ли скорость, все ли нужные ресурсы доступны. Комитет возьмет вопрос на контроль, поручит депутатам во время работы на округах обращать внимание на эти моменты, – прокомментировал ситуацию Андрей Рудь, председатель социального комитета.