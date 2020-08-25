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25августа
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сегодня, 12:42 0

У жителя Козьмодемьяновки нашли таз марихуаны

У жителя Козьмодемьяновки нашли таз марихуаны
Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска в ходе операции «Мак-2020» обнаружили и изъяли у жителя Козьмодемьяновки Тамбовского района около 2 килограммов марихуаны и три шприца с гашишным маслом.

Дикорастущую коноплю мужчина собирал на заброшенной ферме. Свою вину в незаконном приобретении, хранении и изготовлении он признал полностью.

В отношении амурчанина возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о не выезде и надлежащем поведении.

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#криминал

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