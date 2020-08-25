У жителя Козьмодемьяновки нашли таз марихуаны

Сотрудники уголовного розыска в ходе операции «Мак-2020» обнаружили и изъяли у жителя Козьмодемьяновки Тамбовского района около 2 килограммов марихуаны и три шприца с гашишным маслом.

Дикорастущую коноплю мужчина собирал на заброшенной ферме. Свою вину в незаконном приобретении, хранении и изготовлении он признал полностью. В отношении амурчанина возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о не выезде и надлежащем поведении.

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