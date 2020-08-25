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сегодня, 12:21 0

Движение на зейском мосту открыли в реверсивном режиме

Движение на зейском мосту открыли в реверсивном режиме
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске движение по мосту через Зею восстановлено в реверсивном режиме. Рабочие завершили ночные восстановительные работы. Сегодня сооружение перекроют ещё на одну ночь.

Напомним, что движение транспорта сегодня ночью с 20:00 до 6:00 среды также будет остановлено. На втором участке заменят две дефектные плиты. В течение нескольких дней после этого специалисты произведут устройство гидроизоляции. Также им предстоит сделать бетонную стяжку и уложить асфальтобетонное покрытие. Поэтому ближайшие 3-5 дней движение на мосту будет реверсивным. Затем его откроют в обычном режиме, сообщает администрация города.

Администрация Благовещенска просит водителей планировать поездки с учётом этой информации.

Напомним, участки, нуждающиеся в ремонте, были выявлены в ходе мониторинга. Специалисты продолжают отслеживать техническое состояние сооружения.

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#городская власть #транспорт

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