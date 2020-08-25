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25августа
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Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодежи

Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодежи

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новую кредитную карту «Фреш», аналогов которой нет на финансовом рынке. В новом предложении АТБ сделал упор на молодежный сегмент с целью познакомить и оказать необходимые услуги тем, кто только делает первые самостоятельные шаги в финансовом мире.

«Взросление определяется не только возрастом, но и возможностью финансовой независимости и грамотности. Сейчас на рынке весьма мало предложений для тех, кто только начинает работать и зарабатывать первые деньги. А ведь именно молодежь, которая делает первые шаги во взрослую жизнь, формирует потребительский рынок: образование, ремонт первой машины или квартиры, путешествие, свадьба и многое другое. АТБ дает возможность лично познакомиться с миром финансов, сформировать свою кредитную историю и стать постоянным клиентом нашего Банка. При этом карта абсолютно бесплатная и кредитный лимит может постоянно увеличиваться каждые три месяца при своевременном внесении ежемесячных платежей», - прокомментировал директор департамента разработки кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Главные преимущества карты «Фреш»:

- бесплатная карта с грейс-периодом;

- быстрое принятие решения;

- минимум документов и требований;

- привлекательная программа лояльности с кэшбэком до 10 % (любимые категории разработаны с учетом потребностей молодежи (развлечения, образование, спорт и красота);

- современный мобильный банк и банковские сервисы.

Кроме того, Сергей Витальевич отметил, что в мире цифровых технологий и быстро меняющихся трендов очень важно уметь подстроиться под реалии текущего рынка потребительского кредитования. В условиях конкуренции очень важно создавать новые интересные для клиента кредитные продукты. Делая ставку на молодежь, банк позволяет подрастающему поколению почувствовать себя финансово самостоятельным, сформировать кредитную историю и в дальнейшем получать кредиты по условиям, действующим для постоянных клиентов АТБ.

Хотите оформить или узнать больше о новом продукте для молодёжи «Фреш»? Информация здесь.

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