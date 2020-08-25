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25августа
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сегодня, 11:18 4

В День знаний в Приамурье запретят продажу алкоголя

В День знаний в Приамурье запретят продажу алкоголя
Фото: pixabay.com

1 сентября на всей территории Амурской области запретят продажу алкоголя. Ограничительные меры коснутся розничной продажи всех видов алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Исключение - реализация алкоголя при оказании услуг общественного питания с соблюдением определенных правил: объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей, заводскую упаковку вскрывать в пределах заведения, а употребление данной продукции возможно только в объектах общественного питания, рассказали в министерстве экономического развития области.

За нарушение правил юридическим лицам грозит штраф — от 100 000 до 300 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — от 20 000 до 40 000 рублей или аннулирование лицензии во внесудебном порядке.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области при выявлении фактов нарушения законодательства просит всех граждан звонить на номер «горячей линии» 8-914-538-39-80 или присылать на него же сообщения в WhatsApp.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • ЕленаР

    ЕленаР
    34 минуты назад

    Ну и заголовок! Читайте что выкладываете!

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    "В День знаний алкоголь в Приамурье запретят продажу алкоголя"

    Эпично!

    АИ сделала мой день! )))))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    18 минут назад

    а зря-такая бы выручка была

  • Oldlord

    Oldlord
    18 секунд назад

    Да-а-а...

    Первоклассники бы им сделали выручку.

    А ещё бы в фонтане искупались, ментам морду понабили и к прохожим задирались...

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