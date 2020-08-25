В День знаний в Приамурье запретят продажу алкоголя

1 сентября на всей территории Амурской области запретят продажу алкоголя. Ограничительные меры коснутся розничной продажи всех видов алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Исключение - реализация алкоголя при оказании услуг общественного питания с соблюдением определенных правил: объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей, заводскую упаковку вскрывать в пределах заведения, а употребление данной продукции возможно только в объектах общественного питания, рассказали в министерстве экономического развития области.

За нарушение правил юридическим лицам грозит штраф — от 100 000 до 300 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — от 20 000 до 40 000 рублей или аннулирование лицензии во внесудебном порядке.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области при выявлении фактов нарушения законодательства просит всех граждан звонить на номер «горячей линии» 8-914-538-39-80 или присылать на него же сообщения в WhatsApp.