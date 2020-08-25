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сегодня, 11:00 0

«Минирования» в Благовещенске продолжаются: на улицу вывели всех посетителей Амурской ярмарки

«Минирования» в Благовещенске продолжаются: на улицу вывели всех посетителей Амурской ярмарки

Обновлено: 11:03

Во вторник, 25 августа, буквально пятнадцать минут назад из здания Амурской ярмарки вывели всех посетителей. Корреспондент Амур.инфо находится на месте событий. Пока что ни представителей правоохранительных органов, ни МЧС у торгового центра нет.

— Была команда всех выгнать на улицу, — вскользь бросили сотрудники торгового центра.

Напомним, волна сообщений о минировании торговых центров прокатилась по Благовещенску в понедельник, 24 августа, а сегодня утром такая же ситуация сложилась с детскими садами.

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#происшествия

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