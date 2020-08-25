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сегодня, 10:54 1

За ночь река Томь в Белогорске поднялась на 30 сантиметров

За ночь река Томь в Белогорске поднялась на 30 сантиметров
Фото: @belogorck.ru

Утром 25 августа в Белогорске был зафиксирован резкий уровень подъема реки Томь до отметки 412 сантиметров. По данным на 8 утра, вода поднялась еще на 30 сантиметров, сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с этим управление по делам ГО и ЧС приняло решение перекрыть проезд по дороге Белогорск – Бочкарёвка.

Напомним, что сложная ситуация сейчас разворачивается в посёлке Остров Старица Белогорского района. Жителям предлагают не подвергать себя риску и эвакуироваться в пункт временного размещения, однако пока желающих покинуть свои дома нет.

В ближайшие, дни по прогнозам синоптиков, ожидается дальнейший подъем воды. Согласно метеосводкам, пик паводка придется на 26 и 27 августа.

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#наводнение #погода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    34 минуты назад

    русло надо углублять-специалисты хреновы

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