Юных изобретателей Свободного приглашают на обучение в детский технопарк
Детский технопарк «Кванториум-28» и центр цифрового образования детей «IT-куб» открывают в Свободном набор на новый учебный год.
Приёмная кампания пройдёт с 24 августа по 4 сентября. Ребятам предложены несколько направлений: «Гео/Аэро», «VR/Промдизайн», «Робо/IT» и «Хай-тек цех».
Подать документы можно в будни с 16 до 19 часов по адресу: улица Матросова, 59. Кроме этого, запись идёт и в дистанционном режиме. Оставить заявку можно через сайт центра. В разделе «Записаться» необходимо заполнить форму и прикрепить копии документов. Обучение в центре для школьников бесплатное.
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