Юных изобретателей Свободного приглашают на обучение в детский технопарк

Приёмная кампания пройдёт с 24 августа по 4 сентября. Ребятам предложены несколько направлений: «Гео/Аэро», «VR/Промдизайн», «Робо/IT» и «Хай-тек цех».

Подать документы можно в будни с 16 до 19 часов по адресу: улица Матросова, 59. Кроме этого, запись идёт и в дистанционном режиме. Оставить заявку можно через сайт центра. В разделе «Записаться» необходимо заполнить форму и прикрепить копии документов. Обучение в центре для школьников бесплатное.