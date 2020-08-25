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сегодня, 10:35 1

Юных изобретателей Свободного приглашают на обучение в детский технопарк

Юных изобретателей Свободного приглашают на обучение в детский технопарк

Детский технопарк «Кванториум-28» и центр цифрового образования детей «IT-куб» открывают в Свободном набор на новый учебный год.

Приёмная кампания пройдёт с 24 августа по 4 сентября. Ребятам предложены несколько направлений: «Гео/Аэро», «VR/Промдизайн», «Робо/IT» и «Хай-тек цех».

Подать документы можно в будни с 16 до 19 часов по адресу: улица Матросова, 59. Кроме этого, запись идёт и в дистанционном режиме. Оставить заявку можно через сайт центра. В разделе «Записаться» необходимо заполнить форму и прикрепить копии документов. Обучение в центре для школьников бесплатное.

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#образование

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    14 минут назад

    Самый лучший кружок - это кружок философов-методологов. Какой смысл изучать конкретный объект ? Если кружок отличается от школьной дисциплины только новым объектом и предметом деятельности или комбинацией их, то это не привносит ничего. Нужны кружки философов. По примеру кружка кандидата филосовских наук Г. П. Щедровицкого. Что такое качество ? Кто ответит на этот вопрос ? Если это понятие, то оно должно иметь свои элементы и их систему. Из чего состоит качество ? Если есть 1, 2, 3, ... тогда это действительно качество, а не цвет, объем, сглаз, количество или антрацит.

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