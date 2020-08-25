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25августа
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сегодня, 10:00 0

Автодорога Белогорск – Бочкарёвка перекрыта

Автодорога Белогорск – Бочкарёвка перекрыта

Уровень воды в реке Томь продолжает повышаться. По информации Амурского ЦГМС, на 06:00 25 августа он составил 399 сантиметров.

Из-за подъема воды управление по делам ГО и ЧС приняло решение перекрыть проезд по дороге Белогорск – Бочкарёвка, которая связывает Белогорск с Серышевским районом. Проехать здесь транспорт уже не сможет.

Въезжать в город предлагают по объездной дороге через Чеховский мост.

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#Белогорск #гороскоп на месяц #наводнение #погода

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