Автодорога Белогорск – Бочкарёвка перекрыта

Уровень воды в реке Томь продолжает повышаться. По информации Амурского ЦГМС, на 06:00 25 августа он составил 399 сантиметров.

Из-за подъема воды управление по делам ГО и ЧС приняло решение перекрыть проезд по дороге Белогорск – Бочкарёвка, которая связывает Белогорск с Серышевским районом. Проехать здесь транспорт уже не сможет.

Въезжать в город предлагают по объездной дороге через Чеховский мост.