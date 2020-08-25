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25августа
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сегодня, 09:43 0

Движение по улице Загородная в Благовещенске откроют уже на этой неделе

Движение по улице Загородная в Благовещенске откроют уже на этой неделе

Ремонт путепровода на Загородной вышел на финишную прямую. Движение на участке откроют уже к концу текущей недели. Объект готов к эксплуатации на 95 процентов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дорожники уже закончили асфальтирование улицы Загородной и подъездных путей со стороны торгово-развлекательного центра. В настоящее время идёт обустройство 80-метрового участка со стороны ТЭЦ.

– Для нас очень важно завершить основные работы и открыть полноценный проезд раньше намеченного срока. По плану полноценное открытие движения было запланировано на конец октября, но благодаря слаженной работе подрядной организации и заказчика это удалось сделать раньше, – рассказала Татьяна Соболева, директор ГУКС.

После открытия движения работы продолжаться. Подрядчику необходимо укрепить откосы и снабдить тротуары леерным ограждением.

Напомним, путепровод находился в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о капремонте именно в этом году. Работы проводятся благодаря финансированию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#городская власть #дороги #транспорт

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