Россиянам могут разрешить вылеты по новым маршрутам

Специалисты считают, что открытие полётов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль и поездки в Евросоюз будут носить единичный характер. Отмечается, что основной доход от высокого сезона уже получен перевозчиками: авиабилеты и туры на конец августа и сентябрь распроданы, и роста спроса в случае открытия новых направлений в отрасли не ждут.

В Росавиации отказались комментировать вопрос возобновления международного сообщения. Его обсуждение проходит в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Представитель председателя оперштаба сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.