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25августа
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сегодня, 09:32 0

Россиянам могут разрешить вылеты по новым маршрутам

Россиянам могут разрешить вылеты по новым маршрутам
Фото: pixabay.com

Российские власти готовят новый список стран, разрешённых для полётов. Об открытии маршрутов могут объявить на этой неделе, пишут «Известия». Источник издания сообщил, что это будут страны: Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Специалисты считают, что открытие полётов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль и поездки в Евросоюз будут носить единичный характер. Отмечается, что основной доход от высокого сезона уже получен перевозчиками: авиабилеты и туры на конец августа и сентябрь распроданы, и роста спроса в случае открытия новых направлений в отрасли не ждут.

В Росавиации отказались комментировать вопрос возобновления международного сообщения. Его обсуждение проходит в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Представитель председателя оперштаба сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.

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#СМИ #транспорт #туризм

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