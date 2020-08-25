Россиянам могут разрешить вылеты по новым маршрутам
Российские власти готовят новый список стран, разрешённых для полётов. Об открытии маршрутов могут объявить на этой неделе, пишут «Известия». Источник издания сообщил, что это будут страны: Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
Специалисты считают, что открытие полётов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль и поездки в Евросоюз будут носить единичный характер. Отмечается, что основной доход от высокого сезона уже получен перевозчиками: авиабилеты и туры на конец августа и сентябрь распроданы, и роста спроса в случае открытия новых направлений в отрасли не ждут.
В Росавиации отказались комментировать вопрос возобновления международного сообщения. Его обсуждение проходит в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Представитель председателя оперштаба сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.
С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.
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