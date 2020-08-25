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25августа
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сегодня, 09:33 1

Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей

Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Белогорске 49-летний мужчина стал жертвой мошенников. Телефонный звонок лишил его почти полумиллиона рублей.

Потерпевший обратился к сотрудникам полиции и рассказал, что с его счета обманным путем было похищено 468 тысяч рублей. По словам мужчины, ему позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Неизвестные сообщили, что с его карты пытаются снять деньги. Чтобы их не потерять, нужно назвать коды и пароли, которые пришли по SMS-сообщениям.

Амурчанин выполнил все указания злоумышленников, а позже обнаружил, что с его карты исчезла кругленькая сумма денег.

По факту мошенничества белогорские следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    9 минут назад

    Очень жалко мужчину,сколько раз уже писали не сообщать никаких данных по телефону,конечно он испугался,что снимут деньги,такие большие и всё сообщил.

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