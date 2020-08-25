Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей

В Белогорске 49-летний мужчина стал жертвой мошенников. Телефонный звонок лишил его почти полумиллиона рублей.

Потерпевший обратился к сотрудникам полиции и рассказал, что с его счета обманным путем было похищено 468 тысяч рублей. По словам мужчины, ему позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Неизвестные сообщили, что с его карты пытаются снять деньги. Чтобы их не потерять, нужно назвать коды и пароли, которые пришли по SMS-сообщениям.

Амурчанин выполнил все указания злоумышленников, а позже обнаружил, что с его карты исчезла кругленькая сумма денег.

По факту мошенничества белогорские следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.