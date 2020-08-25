В Благовещенске частично перекроют улицы Калинина и Пролетарская

Сегодня с 9 утра в Благовещенске на перекрестке Калинина – Пролетарская частично ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с проведением дорожного ремонта на улице Калинина.

Подрядчик будет укладывать второй слой асфальтобетонного покрытия. Завершить работы и полностью восстановить движение планируется к концу рабочего дня. Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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