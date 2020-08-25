Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:16 0

В Тынде мошенница собрала предоплату за наращивание ресниц, а работу не выполнила

В Тынде мошенница собрала предоплату за наращивание ресниц, а работу не выполнила
Фото: pixabay.com

В Тынде мошенница собрала предоплату с несостоявшихся клиентов, а после скрылась. Обманутые горожане перевели даме по 400 рублей с человека. В итоге пострадали около 20 девушек.

Объявление о наборе моделей на наращивание ресниц разместил один из городских пабликов: «Девушки, срочно нужны модели для портфолио к конкурсу. БЕСПЛАТНО». Но несмотря на то, что услугу обещали бесплатную, в качестве «брони» мастер просила перечислить ей на карту 400 рублей. Деньги она обещала вернуть клиенту, если тот не подведет и придет в назначенное время.

– Так часто делают, поэтому вопросов и подозрений у меня не возникло, – рассказывает Дарья, одна из пострадавших жительниц Тынды. – Я перевела деньги на карту и в назначенное время пришла по указанному адресу. Несколько раз обошла вокруг дома, нашла в нем единственную парикмахерскую и зашла уточнить, где у них принимает мастер по наращиванию ресниц. На что мне сказали, что я уже не первая, кто ищет этого мастера.

Когда Дарья обратилась в паблик, из которого узнала об услуге, объявления там уже не было. Владельцы паблика рассказали, что они писали мастеру, но она не выходит на связь.

Дарья решила не оставлять это дело и через соцсети нашла других пострадавших от рук мошенницы. Как оказалось, деньги перевели около 20 девушек. Пострадавшие планируют обратиться в полицию.

Просмотров всего: 154

#криминал

распечатать


Общество 1

Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей
Происшествия 2

В Благовещенске с утра «заминировали» детсады
В России и мире 2

Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен
В России и мире 1

Пятеро человек погибло в сливной яме в один день
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь