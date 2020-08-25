В Тынде мошенница собрала предоплату за наращивание ресниц, а работу не выполнила

В Тынде мошенница собрала предоплату с несостоявшихся клиентов, а после скрылась. Обманутые горожане перевели даме по 400 рублей с человека. В итоге пострадали около 20 девушек.

Объявление о наборе моделей на наращивание ресниц разместил один из городских пабликов: «Девушки, срочно нужны модели для портфолио к конкурсу. БЕСПЛАТНО». Но несмотря на то, что услугу обещали бесплатную, в качестве «брони» мастер просила перечислить ей на карту 400 рублей. Деньги она обещала вернуть клиенту, если тот не подведет и придет в назначенное время.

– Так часто делают, поэтому вопросов и подозрений у меня не возникло, – рассказывает Дарья, одна из пострадавших жительниц Тынды. – Я перевела деньги на карту и в назначенное время пришла по указанному адресу. Несколько раз обошла вокруг дома, нашла в нем единственную парикмахерскую и зашла уточнить, где у них принимает мастер по наращиванию ресниц. На что мне сказали, что я уже не первая, кто ищет этого мастера.

Когда Дарья обратилась в паблик, из которого узнала об услуге, объявления там уже не было. Владельцы паблика рассказали, что они писали мастеру, но она не выходит на связь.

Дарья решила не оставлять это дело и через соцсети нашла других пострадавших от рук мошенницы. Как оказалось, деньги перевели около 20 девушек. Пострадавшие планируют обратиться в полицию.