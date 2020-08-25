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25августа
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сегодня, 07:52 0

В Благовещенске с утра «заминировали» детсады

В Благовещенске сегодня утром, 25 августа, временно приостановили прием детей в детские сады. По информации управления по делам ГОЧС, утром поступило сообщение о минировании ряда объектов в городе

В их числе есть и детские сады. Адреса дошкольных учреждений в сообщении не указаны. Принято решение о проверке всех детских садов Благовещенска. В учреждения выехали оперативные службы. Прием детей в образовательные учреждения возобновится после проверки объектов на безопасность.

По информации пресс-службы мэрии Благовещенска, тревога оказалась ложной.

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#криминал #происшествия

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