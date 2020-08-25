Беларусь собирается основательно заняться подготовкой армии

Пресс-служба ведомства в Минске сообщила о подобном намерении властей на прошлой неделе. В этот понедельник, во время проведения третьего этапа военной проверки армии, высшими чинами будет произведена подготовка некоторых воинских частей. Выбранные секторы военных армий будут доведены до высшего уровня боевой готовности. В переданном СМИ сообщении упоминается, что данные масштабы проведения учений подразумевают призыв военнослужащих из запаса.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК победил Александр Лукашенко. С тех пор на улицах Минска и других городов страны проводятся крупные митинги, на которых граждане требуют справедливости. Действующий президент республики Беларусь считает, что такие мероприятия, целью которых является смена власти, спонсированы западом и представляют угрозу для всей страны.