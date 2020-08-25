В Турции найдено новое газовое месторождение
Глава международного энергетического агентства поделился находкой. В чёрном море обнаружили месторождение газа, которое обеспечит страну полезными ископаемыми. Об этом сообщает «Regnum».
По нынешним данным, месторождение было найдено на просторах Чёрного моря. Власти Турции планируют начать работы по бурению скважин уже в 2023 году. Огромный фронт работы предстоит выполнить турецким бурильщикам, так как ископаемые находятся в недрах земли, глубиной до нескольких километров. Специалисты предварительно оценивают объемы добычи природного газа. Запустив месторождение в работу, Турция сможет добывать 10-15 млрд кубометров газа в год, тем самым обеспечивая потребности трети страны.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поделился новостью совсем недавно. Также президент отметил, что Турция намеревается «пожинать плоды» с данного месторождения уже через 3 года. По его словам, такая цель является амбициозной, однако она полностью оправдывает средства. Более того, по подсчетам экспертов, запасы газа составляют около 320 млрд кубометров.
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