В Турции найдено новое газовое месторождение

По нынешним данным, месторождение было найдено на просторах Чёрного моря. Власти Турции планируют начать работы по бурению скважин уже в 2023 году. Огромный фронт работы предстоит выполнить турецким бурильщикам, так как ископаемые находятся в недрах земли, глубиной до нескольких километров. Специалисты предварительно оценивают объемы добычи природного газа. Запустив месторождение в работу, Турция сможет добывать 10-15 млрд кубометров газа в год, тем самым обеспечивая потребности трети страны.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поделился новостью совсем недавно. Также президент отметил, что Турция намеревается «пожинать плоды» с данного месторождения уже через 3 года. По его словам, такая цель является амбициозной, однако она полностью оправдывает средства. Более того, по подсчетам экспертов, запасы газа составляют около 320 млрд кубометров.