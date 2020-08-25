Республиканцы выбрали Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты

Делегаты — республиканцы от штата Невада выразили свою поддержку Дональду Трампу, благодаря чему он смог преодолеть необходимый порог в 1276 голосов. Говорят, что такой результат был ожидаем, так как он выиграл все республиканские предварительные выборы.

На данный момент действующий президент США находится на партийном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Ожидается, что к окончанию данного мероприятия, Дональд Трамп выступит с небольшой речью. На четверг запланировано выступление президента в Белом доме, где он должен будет дать официальное согласие на повторные президентские выборы, ожидаемые в ноябре. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в США, данный визит президента составит всего один день. Все остальные мероприятия пока планируются в Вашингтоне. Также, Майка Пенса поддержали в качестве кандидата на пост вице-президента.