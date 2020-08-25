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25августа
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Усэйн Болт заразился коронавирусом

Усэйн Болт заразился коронавирусом
Фото: tmbw.ru

По мнению СМИ, восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусной инфекцией во время масштабной вечеринки в честь своего 34—летия, на которой также присутствовал футболист сборной Англии, форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Об этом сообщает «Лента.ру».

Сообщается, что на вечеринке в честь дня рождения знаменитого легкоатлета присутствовало много знаменитостей, и помимо Стерлинга в зону риска попал каждый.

О состоянии легкоатлета ничего не известно, сейчас он находится на самоизоляции. Напомним, что знаменитый легкоатлет, помимо побед на олимпийских играх, одиннадцать раз брал золото на мировых соревнованиях по бегу. 100—метровую дистанцию этот спортсмен преодолевает за 9.58 секунды. Как известно, коронавирус дает тяжелейшее осложнение на лёгкие. Несмотря на то, что легкоатлет завершил свою карьеру в спорте, нельзя исключать факта, что «удар» по легким может подкосить его выдающиеся возможности. Поклонники поддерживают кумира в социальных сетях и верят в самый положительный исход болезни.

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#коронавирус #жизнь #спорт

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