Усэйн Болт заразился коронавирусом

Сообщается, что на вечеринке в честь дня рождения знаменитого легкоатлета присутствовало много знаменитостей, и помимо Стерлинга в зону риска попал каждый.

О состоянии легкоатлета ничего не известно, сейчас он находится на самоизоляции. Напомним, что знаменитый легкоатлет, помимо побед на олимпийских играх, одиннадцать раз брал золото на мировых соревнованиях по бегу. 100—метровую дистанцию этот спортсмен преодолевает за 9.58 секунды. Как известно, коронавирус дает тяжелейшее осложнение на лёгкие. Несмотря на то, что легкоатлет завершил свою карьеру в спорте, нельзя исключать факта, что «удар» по легким может подкосить его выдающиеся возможности. Поклонники поддерживают кумира в социальных сетях и верят в самый положительный исход болезни.