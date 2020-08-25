Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 24 августа

Выбор читателей за 24 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 24 августа.

По Благовещенску прокатилась новая волна эвакуаций

Очевидцы сообщили, что сегодня утром эвакуировали ТЦ «Флагман», ТРЦ «Острова», а также «Большой Хуафу» и гостиницу «Юбилейная». Около ТЦ «Флагман» стоит пожарная машина. Также, по словам очевидцев, на месте находятся около тридцати работников торгового центра.

Кризис в «Петропавловске»: профсоюз пригрозил забастовкой новому Совету директоров

Уже два месяца длится скандал вокруг амурского добывающего предприятия «Петропавловск». 10 августа на повторном собрании акционеров амурского «Петропавловска» противникам основателя компании Павла Масловского с минимальным перевесом голосов удалось добиться формального отстранения его и прежнего Совета директоров от руководства группой компаний.

С 24 августа родители могут получить «денежный» сертификат на кружки и секции

С понедельника начинается выдача сертификатов персонифицированного финансирования в области. Средства можно будет использовать на кружки и секции ребёнка. Все программы дополнительного образования, которые будут работать на территории области в следующем учебном году, собраны на портале «Навигатор» Амурской области.

Огромные очереди образовались из желающих оплатить коммунальные услуги

В Благовещенске по адресу: улица Калинина, 52, образовались очереди на входе в РКЦ. Это связано с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба РКЦ.

Просмотров всего: 3

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире 1

Австрия высылает российского дипломата на родину
В России и мире

Киану и Вишня стали жителями Москвы
Общество

В Благовещенске с сегодняшнего дня возможны перебои с радиовещанием
В России и мире

В сети появилось видео, на котором Лукашенко прибыл в резиденцию с автоматом в руках
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь