Выбор читателей за 24 августа
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 24 августа.
По Благовещенску прокатилась новая волна эвакуаций
Очевидцы сообщили, что сегодня утром эвакуировали ТЦ «Флагман», ТРЦ «Острова», а также «Большой Хуафу» и гостиницу «Юбилейная». Около ТЦ «Флагман» стоит пожарная машина. Также, по словам очевидцев, на месте находятся около тридцати работников торгового центра.
Кризис в «Петропавловске»: профсоюз пригрозил забастовкой новому Совету директоров
Уже два месяца длится скандал вокруг амурского добывающего предприятия «Петропавловск». 10 августа на повторном собрании акционеров амурского «Петропавловска» противникам основателя компании Павла Масловского с минимальным перевесом голосов удалось добиться формального отстранения его и прежнего Совета директоров от руководства группой компаний.
С 24 августа родители могут получить «денежный» сертификат на кружки и секции
С понедельника начинается выдача сертификатов персонифицированного финансирования в области. Средства можно будет использовать на кружки и секции ребёнка. Все программы дополнительного образования, которые будут работать на территории области в следующем учебном году, собраны на портале «Навигатор» Амурской области.
Огромные очереди образовались из желающих оплатить коммунальные услуги
В Благовещенске по адресу: улица Калинина, 52, образовались очереди на входе в РКЦ. Это связано с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба РКЦ.
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