Выбор читателей за 24 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 24 августа.

Очевидцы сообщили, что сегодня утром эвакуировали ТЦ «Флагман», ТРЦ «Острова», а также «Большой Хуафу» и гостиницу «Юбилейная». Около ТЦ «Флагман» стоит пожарная машина. Также, по словам очевидцев, на месте находятся около тридцати работников торгового центра.

Уже два месяца длится скандал вокруг амурского добывающего предприятия «Петропавловск». 10 августа на повторном собрании акционеров амурского «Петропавловска» противникам основателя компании Павла Масловского с минимальным перевесом голосов удалось добиться формального отстранения его и прежнего Совета директоров от руководства группой компаний.

С понедельника начинается выдача сертификатов персонифицированного финансирования в области. Средства можно будет использовать на кружки и секции ребёнка. Все программы дополнительного образования, которые будут работать на территории области в следующем учебном году, собраны на портале «Навигатор» Амурской области.

В Благовещенске по адресу: улица Калинина, 52, образовались очереди на входе в РКЦ. Это связано с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба РКЦ.