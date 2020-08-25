Гороскоп на 25 августа: Тельцы смогут раскрыть свои таланты, а к Близнецам заглянут старые знакомые

Восход Солнца: 05:34

Заход Солнца: 19:29

Солнце в Деве.

Овен. День испытаний. Вы и ваши близкие можете столкнуться с опасностью лицом к лицу. Вам придётся сконцентрироваться, собраться и активно защищаться. Перенесите назначенные операции, важные встречи, поездки. Если вам удастся выйти победителем, то всё будет способствовать вашему успеху, в семейной атмосфере воцарится полное взаимопонимание. Научитесь прощать близким нанесённые вам обиды. День символизирует включение космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Вам пойдёт на пользу посещение храма, милосердие и участие в судьбе нуждающихся близких вам людей. Важное значение имеют нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Необходимо переосмыслить прошлое.

Телец. Не носите с собой груз прошедших дней, иначе ничего не достигнете и в настоящем времени. День благоприятный для занятий любимым делом, особенно для людей творческих профессий. Вы сможете раскрыть свои таланты, добиться успеха и признания в том, о чем втайне всегда мечтали. Это может сделать вас по-настоящему счастливым. Возможно, что домашние хлопоты будут постоянно напоминать о себе и даже требовать решительных действий. В отношениях с членами семьи возникнет напряжение, постарайтесь не концентрироваться на этом; не так все плохо, как вы думаете.

Близнецы. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдёт время, и все уладится. Руководителям советуют позаботиться о создании здорового морального климата для подчинённых. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вас вполне могут ожидать разного рода неожиданности. Постарайтесь не терять голову. Неблагоприятный, критический день. Звёзды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов — вероятны трудности в личной жизни или осложнения в общении с друзьями и родственниками. Не рекомендуется заниматься делами, связанными с риском или заниматься дорогостоящими покупками.

Рак. Постарайтесь всё организовать так, чтобы в вашей жизни было больше приятных моментов. Это благоприятный день для деловых встреч и переговоров, а также увеселительных мероприятий. Девиз дня — любовь, спокойствие и согласие. День благоприятен для путешествий, отдыха в лесу у костра или на берегу водоема. Постарайтесь провести все свободное время с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих. Во второй половине дня неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на предстоящую неделю.

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Лев. Сегодня вам необходимо сдерживать страсти и эмоции. Не следует рассчитывать на то, что вы окажетесь услышанными и понятыми. Возможно нарастание внутреннего напряжения, недовольства собой, окружающими, работой. Не торопитесь принимать скоропалительных решений. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Возможно начало совместной работы над новым проектом, восстановление испорченных отношений, важных договорённостей. Если в этот день поступят интересные предложения, то не раздумывайте долго, принимайте их.

Дева. Как утверждают звёзды, те, кто мечтает о собственном бизнесе, могут сегодня начать реализацию своей давней задумки. Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Но не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если будете действовать осторожно и вдумчиво. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Дев вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Девам звёзды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнёром — это может послужить поводом для обиды.

Весы. Вы будете чувствовать себя несколько противоречиво, а неожиданное желание рисковать может даже вывести вас из равновесия. Этот день обещает покой и равновесие. День благоприятный для вступления в брак, зачатия. Крупные покупки могут быть удачными. Сегодня вы сможете почувствовать себя хозяином положения, всё, как вам будет казаться, подчинено вашей воле и согласно с вашими желаниями. Пройдёт то состояние, когда вам казалось, что все настроены против вас. Со всеми вы почувствуете взаимопонимание.

Скорпион. День несёт ослабление ауры, депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни. Жизненный потенциал начинает снижаться, и вы не сможете объективно оценить события. День преобразования космических энергий. Звёзды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью и здоровью близких людей. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

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Стрелец. Возможны ссоры и выяснения отношений не только с близкими, но и незнакомыми людьми. Вам могут предложить несколько вариантов новой работы, но отнестись к выбору нужно осторожно. Активный, творческий день. Усилится ваша чувствительность и восприимчивость к прекрасному. Вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом приступите к работе. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы, укрепить материальное положение, наладить нужные знакомства. Благоприятное время для решения дел в суде.

Козерог. Этот день отмечен воспоминаниями, возвратом к прошлому. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками. Возможен компромисс между желаниями и чувством долга. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Вы будете способны перенести образ врага на ничего не подозревающего члена семьи. День несёт мир и восстановление равновесия. Этот день лучше провести у воды. Вам полезны прогулки у реки, озера, посещение бассейна или бани — вы почувствуете облегчение, когда попадете в свою стихию. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Восстановите отношения с детьми.

Водолей. Данное время лучше посвятить дому и семье. Если ещё не встретили на своем пути спутника жизни, то не исключено, что это произойдет сейчас. Благоприятный день. Все дела будут даваться легко, денежные проблемы на время отступят. Возможна встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Вы способны расположить к себе кого угодно. Любые дела будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, вы всё можете, всё вам под силу. Велика вероятность получения вознаграждения. День благоприятный для заключения брака, зачатия.

Рыбы. Этот день символизирует внутреннюю свободу. Он удачен для любой работы и совершенствования. Успех будет сопутствовать наиболее спокойным Рыбам, умеющим приспосабливаться к любым условиям жизни, сдерживать свои эмоции, желания и поступки. Но прежде всего постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость, во второй — апатия и лень. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Обратите внимание на окружающих вас людей, вы найдёте в них новые достоинства. Проблемы на службе со временем решатся, а вы обретёте утраченную жизнерадостность и равновесие.

Астролог: Вальдемар Небоходцев