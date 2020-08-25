Детские сады и школы Приамурья адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья

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В этом году в Приамурье обновят шесть образовательных учреждений в рамках федеральной программы «Доступная среда». Сейчас в области более шести тысяч детей нуждаются в специальных условиях обучения.

Модернизируют учреждения в сёлах Ивановка, Поярково, Варваровка и Сергеевка, а также в городах Белогорск и Шимановск. Из них – три детских сада и три школы.

Детский сад «Радуга» в селе Варваровка — первый в Октябрьском районе с необходимыми условиями для детей с ОВЗ. На адаптацию потратили 1,3 миллиона рублей.

В детском саду создают комнату психологической разгрузки. В ней будет специальное оборудование для детей с различными заболеваниями. Например, интерактивный стол логопеда поможет ребятам справиться с проблемами речевого развития.

Снаружи устанавливают пандус, ремонтируют крыльцо и расширяют дверные проёмы. Это необходимо для маломобильных воспитанников. Для них уже установили две кнопки вызова персонала.

— Всего в детском саду 135 детей — это 7 групп. В следующем учебном году у нас будут заниматься 14 детей с ОВЗ, — рассказала заведующая детским садом «Радуга» Наталья Печененко.

Школу села Сергеевка Благовещенского района тоже модернизируют. В специальном помещении установят оборудование для работы с ребятами с интеллектуальными и другими нарушениями.

Не обошлись без пандуса и поручней. Кроме того, предусмотрели необычные двери: они будут открываться сами. На все работы выделили более 700 тысяч рублей.

— Раньше мы обучали детей-колясочников на дому. Не было возможности принимать таких учеников в школе. Теперь все условия для таких ребят есть. Да и ребятам с проблемами опорно-двигательного аппарата перемещаться станет легче, — объяснила директор Сергеевской школы Ольга Богославец.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Доступная среда» на модернизацию учреждений выделяли 6,5 миллиона рублей. Адаптировали учреждения в Благовещенске, Белогорске, Серышеве и поселке Восточный Октябрьского района. В областном центре модернизировали детский сад № 35 и ДЮСШ № 1.

В Приамурье программа «Доступная среда» действует с 2015 года. В ней приняли участие более 40 образовательных организаций, сообщает пресс-служба правительства области. Забота о детях – всегда в приоритете у правительства РФ.