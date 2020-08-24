Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен

Правительство Германии ранее уже озвучивало предположение, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Тогда было ясно подчеркнуто, что власти призывают дождаться диагноза и не делать преждевременных выводов. Теперь, результаты клинических исследований дают точный результат — немецкие медики подтвердили, что политик был отравлен. Кроме того, немецкие врачи сообщили, что в данный момент Навальный также остается в искусственной коме. Его состояние оценивается как тяжелое, но острой угрозы жизни политика нет.



Напомним, что ранее, самолет на котором находился Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Причиной этому стало резкое ухудшение самочувствия политика. Карета скорой помощи прибыла к воздушному судну, откуда Алексей был вынесен на носилках, а затем госпитализирован в омскую больницу. Позже власти Германии выслали самолет для транспортировки политика в немецкую клинику.