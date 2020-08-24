Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен
Врачи немецкой клиники «Шарите» провели детальное обследование политического деятеля и пришли к заключению, что Алексей Навальный был отравлен веществом группы ингибиторов. Что это за вещество пока что остается неясным. Об этом сообщает «RT».
Правительство Германии ранее уже озвучивало предположение, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Тогда было ясно подчеркнуто, что власти призывают дождаться диагноза и не делать преждевременных выводов. Теперь, результаты клинических исследований дают точный результат — немецкие медики подтвердили, что политик был отравлен. Кроме того, немецкие врачи сообщили, что в данный момент Навальный также остается в искусственной коме. Его состояние оценивается как тяжелое, но острой угрозы жизни политика нет.
Напомним, что ранее, самолет на котором находился Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Причиной этому стало резкое ухудшение самочувствия политика. Карета скорой помощи прибыла к воздушному судну, откуда Алексей был вынесен на носилках, а затем госпитализирован в омскую больницу. Позже власти Германии выслали самолет для транспортировки политика в немецкую клинику.
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