Пятеро человек погибло в сливной яме в один день

Среди погибших двое детей. По факту гибели группы лиц следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Расследование контролируется прокуратурой Воронежской области.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда двухлетняя девочка наступила на край крышки канализационного люка, который оказался приоткрытым. Девочка провалилась в сливную яму, после чего, в попытке спасти ребенка, вслед за девочкой в яму прыгнули отец, мать, восьмилетняя сестра и сосед. Все они погибли в результате отравления метанолом. Еще одного мужчину удалось спасти прибывшим на место спасателям. В данный момент пострадавший госпитализирован, но его состояние оценивается медиками как тяжелое. Следственный комитет РФ расследует детали произошедшего, а также устанавливает, кто именно стал виновником смерти целой семьи.