Штрафовать курильщиков в Приамурье будет административная комиссия

Амурские парламентарии на ближайшей сессии рассмотрят два законопроекта, касающиеся курильщиков. Один предусматривает ограничения потребления табака в общественных местах, другой – определяет наказание. Предварительно документы изучили профильные комитеты Законсобрания.

Новшества уточняют расстояние от автобусных остановок, где будет запрещено курение. Ранее предложенные десять метров, теперь превратились в пять. Ограничения коснуться и никотиносодержащей продукции — электронные сигареты, кальяны, вейпы.

– Ответственность за нарушение этих норм составит от одной до трёх тысяч рублей. Решение по каждому административному протоколу будут принимать индивидуально, в зависимости от ситуации. То есть если гражданин повёл себя адекватно ответственность будет минимальной. Это и в федеральном законе предусмотрено. При обратной ситуации, штраф будет выше, – рассказал Евгений Тюхаев, председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Составлять протоколы и назначать штрафы будут административные комиссии на местах. Если амурские депутаты поддержат поправки большинством голосов, ограничения вступят в силу в первой половине сентября.