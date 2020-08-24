В амурских интернатах детей с ОВЗ полностью обеспечит государство

Дети-инвалиды с нового учебного года перейдут на стопроцентное государственное обеспечение. В школах-интернатах начали закупку всего необходимого для начала учёбы – мягкого и твердого инвентаря, питания, предметов личной гигиены и канцелярских принадлежностей.

До сентября там проведут собрания с педагогами и родителями, где расскажут о принятых для воспитанников мерах. В этом году на содержание «особенных» детей в коррекционных интернатах направили почти 45 миллионов рублей.

Отметим, что в региональном минобре создана «горячая линия» для консультаций, телефоны: 8 (4162) 226 505; 8 (4162) 226 503. Кроме того, для родителей и кураторов образовательных учреждений создана группа в мессенджере для оперативного решения вопросов.