Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:34 0

В Талдане обустроили пешеходные переходы

В Талдане обустроили пешеходные переходы
Фото: @skovorodinskiy_rayon

В Талдане обустроили два пешеходных перехода. Возле «зебры» по улице Лисина, установили освещение – на эти средства потратили около 170 тысяч рублей.

По улице Советской работы масштабнее – здесь нанесли новую дорожную разметку, сделали ограждение, а также установили знаки пешеходного перехода. На эти работы потратили 350 тысяч рублей.

Средства на благоустройство и обновление пешеходных переходов выделили из областного и районного бюджетов.

Просмотров всего: 44

#ЖКХ

распечатать


Общество 1

Вывоз ЖБО могут перевести в строку коммунальных услуг
Общество

В центре Белогорска перебои с водоснабжением
Общество

На освещение улиц Октябрьский район получил деньги из областного бюджета
Общество

Металлические конструкции для цветов установили в Свободном
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь