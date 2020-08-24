В Талдане обустроили пешеходные переходы

В Талдане обустроили два пешеходных перехода. Возле «зебры» по улице Лисина, установили освещение – на эти средства потратили около 170 тысяч рублей.

По улице Советской работы масштабнее – здесь нанесли новую дорожную разметку, сделали ограждение, а также установили знаки пешеходного перехода. На эти работы потратили 350 тысяч рублей.

Средства на благоустройство и обновление пешеходных переходов выделили из областного и районного бюджетов.