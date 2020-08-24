Две компании Приамурья подали заявки на участие во Всероссийском бизнес-конкурсе

В региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» могут побороться две амурские компании. Это маркетинговое агентство «Digital BUFF» и производственное предприятие «Домашняя трапеза». Компании преследуют возможность заявить о себе в масштабе страны.

Прием документов на участие в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в Приамурье завершится 5 сентября текущего года. Для этого заявку в электронном виде необходимо отправить на адрес электронной почты центра «Мой бизнес» contest@business.amurobl.ru.

— Всероссийский конкурс молодых предпринимателей проводится уже 10 лет подряд. За это время его участниками стало больше шести тысяч человек. Победители конкурса смогут расширить деловые связи и получить бесплатную рекламу в СМИ области. А при необходимости — найти инвестора для развития проекта, — рассказала руководитель регионального центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.

В региональном этапе конкурса могут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет. Они должны иметь постоянное место жительства и быть субъектами малого и среднего предпринимательства в Амурской области.

В этом году премия проходит в восьми номинациях: интернет-предпринимательство, франчайзинг, сельскохозяйственное, инновационное и социальное предпринимательство, производство, торговля и сфера услуг. Лучшие бизнесмены представят Приамурье на федеральном этапе в Уфе, сообщает минэкономразвития.