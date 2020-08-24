Жители Острова Старица продолжают отказываться от эвакуации

За минувшие сутки в Белогорске река Томь поднялась еще на 2 см. Сегодня утром уровень воды достиг отметки 370 см. Но жители посёлка Остров Старица до сих пор не хотят эвакуироваться.

В ближайшие, дни по прогнозам синоптиков, ожидается дальнейший подъем воды. Согласно метеосводкам, пик паводка придется на 26 и 27 августа.

Спасатели продолжают информировать население поселка о сложной гидрологической обстановке. Жителям предлагают не подвергать себя риску и эвакуироваться в пункт временного размещения, однако пока желающих покинуть свои дома нет.

Амурские спасатели мониторят обстановку с помощью беспилотника, а также оказывать помощь населению по сохранению имущества. В случае резкого ухудшения ситуации аэромобильная группировка готова экстренно эвакуировать людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области, всего в ликвидации паводка в Белогорске задействовано 129 человек, 34 единицы техники, пять плавсредств.