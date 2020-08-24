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сегодня, 18:53 0

Дорожники приступили к укладке асфальта по улице Ленина в Благовещенске

Дорожники приступили к укладке асфальта по улице Ленина в Благовещенске
Фото: http://www.admblag.ru/

На участке Ленина, от Шимановского до Пионерской, новый асфальт. Также на этой неделе приведут в порядок половину проезжей части между Пионерской и Островского.

Заасфальтировать всю магистраль рабочие обещают к концу октября, что на неделю раньше контрактного срока. Тем не менее, для движения участок от Пионерской до Шимановского откроют уже в конце сентября.

Покрытие дороги по улице Ленина состоит из двух слоёв. Эта технология хорошо зарекомендовала себя, она подходит для высоконагруженных трасс и дорог. На завершающем этапе работ, на Ленина появится разметка. Её нанесут холодным пластиком.

– В начале августа первый, пористый, слой асфальта мы уложили на участок от Шимановского до Островского. Сразу же после этого зашли другие подрядные организации укладывать кабели для светофоров и под уличное освещение. Как только они завершат работы и сдадут нам траншеи, мы зайдем на участок, чтобы уложить второй слой асфальта. Это произойдет к концу недели, – рассказал руководитель подрядной организации.

Одновременно с дорожными работами на улице Ленина провели капитальный ремонт подземных коммуникаций. По словам экспертов работа качественная. Кроме того, на главной магистрали Благовещенска расширили карманы на автобусных остановках, установили новые павильоны, а также оборудовали новые парковки.

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#городская власть #дороги

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