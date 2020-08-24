Двое свободненцев пытались отобрать машину у рыбака

Городской суд Свободного признал виновными в разбое и повреждении чужого имущества двух местных жителей.

Прошлым летом мужчины напали на местного рыбака прямо на озере. Накинув ему на шею веревку от мордуши, они стали избивать потерпевшего и требовать у него ключи от автомобиля. Оказавшись у машины, рыбак попытался уехать, но нападавшие вытащили его из автомобиля и продолжили избивать. В довесок куском шифера преступники разбили стекло передней двери, помяли и поцарапали автомобиль.

За свои действия жители Свободного получили реальный срок – одному из них назначено 7 лет и 4 месяца колонии строгого режима, второму – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.