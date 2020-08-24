Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:17 0

Двое свободненцев пытались отобрать машину у рыбака

Двое свободненцев пытались отобрать машину у рыбака
Фото: pixabay.com

Городской суд Свободного признал виновными в разбое и повреждении чужого имущества двух местных жителей.

Прошлым летом мужчины напали на местного рыбака прямо на озере. Накинув ему на шею веревку от мордуши, они стали избивать потерпевшего и требовать у него ключи от автомобиля. Оказавшись у машины, рыбак попытался уехать, но нападавшие вытащили его из автомобиля и продолжили избивать. В довесок куском шифера преступники разбили стекло передней двери, помяли и поцарапали автомобиль.

За свои действия жители Свободного получили реальный срок – одному из них назначено 7 лет и 4 месяца колонии строгого режима, второму – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Просмотров всего: 270

#криминал

распечатать


Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры в Благовещенске
Общество

Благовещенец сдал ноутбук знакомой в комиссионку
Общество

В Малой Сазанке мужчина пытался заживо сжечь пенсионера
Происшествия 1

Телефонные мошенники продолжают похищать деньги у амурчан
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь