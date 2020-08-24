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сегодня, 19:02 0

Австрия высылает российского дипломата на родину

Австрия высылает российского дипломата на родину
Фото: mybryansk.ru

Российский консул, подозреваемый в промышленном шпионаже сферы высоких технологий, должен покинуть территорию Австрии до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает «РБК».

Австрийский власти объявили дипломата персоной «нон грата» и сообщили, что он должен покинуть страну не позже 1 сентября. По данным австрийского издания «Kronen Zeitung», дипломат подозревается в промышленном шпионаже, который длится уже несколько лет. Власти страны довольно долго не могли выйти на след подозреваемого, и теперь предъявили обвинение. Сообщается, что российский дипломат занимался шпионажем при поддержке гражданина Австрии, который и поставлял всю интересующую информацию. Посольство России осталось возмущено решением австрийских властей., и считает обвинение безосновательным.

Ранее, власти Норвегии выслали российского дипломата из страны, после скандала о его встрече с норвежским шпионом. За последний месяц, российские дипломаты часто оказываются под прицелом иностранных властей. Не так давно в автомобиле российского атташе в Нидерландах было найдено подслушивающее устройство, что вызвало негодование наших властей.

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#интернет #политика #СМИ

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