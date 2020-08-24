Австрия высылает российского дипломата на родину

Австрийский власти объявили дипломата персоной «нон грата» и сообщили, что он должен покинуть страну не позже 1 сентября. По данным австрийского издания «Kronen Zeitung», дипломат подозревается в промышленном шпионаже, который длится уже несколько лет. Власти страны довольно долго не могли выйти на след подозреваемого, и теперь предъявили обвинение. Сообщается, что российский дипломат занимался шпионажем при поддержке гражданина Австрии, который и поставлял всю интересующую информацию. Посольство России осталось возмущено решением австрийских властей., и считает обвинение безосновательным.



Ранее, власти Норвегии выслали российского дипломата из страны, после скандала о его встрече с норвежским шпионом. За последний месяц, российские дипломаты часто оказываются под прицелом иностранных властей. Не так давно в автомобиле российского атташе в Нидерландах было найдено подслушивающее устройство, что вызвало негодование наших властей.