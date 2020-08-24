Полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры в Благовещенске

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге квартиры на улице Калинина в Благовещенске. По словам амурчанина, он устроил пожар после конфликта с хозяйкой жилища, сообщает пресс-служба полиции Благовещенска.

Напомним, пожар произошёл днём 22 августа в доме № 68. Огонь повредил само жилище и имущество. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей.

Сотрудники уголовного розыска, опросив возможных свидетелей, установили, что к происшествию может быть причастен ранее судимый мужчина 1974 года рождения. Его задержали недалеко от места происшествия. Мужчина рассказал, что поджёг квартиру из-за конфликта с хозяйкой 1949 года рождения.

Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.

За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.