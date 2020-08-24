Россиян обяжут маркировать своих домашних животных

Сейчас документ проходит процедуру согласования. Но уже известно, что маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит от 500 до 1000 рублей.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» Госдума рассмотрит в осеннюю сессию, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

Для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной, пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там добавили: законопроектом предусмотрено, что маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или с привлечением иных лиц.

В ведомстве отметили, что владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами в зависимости от вида животного. Так, наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. Стоимость процедуры будет зависеть от способа маркирования. По предварительным расчетам Минсельхоза, цена процедуры может составить от 5 до 500 рублей. Так, например, дешевле всего владельцам обойдется кольцо — от 5 до 10 рублей, правда, еще 20–50 рублей нужно будет заплатить за процедуру установки. Дороже всего татуировка — от 100 до 150 рублей. И еще 200–500 — за нанесение.

Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования. После он будет представлен в правительство, которое внесет его в Госдуму. Исходя из текста документа, новые нормы должны вступить в силу уже с января 2021 года.