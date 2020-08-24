Киану и Вишня стали жителями Москвы

В качестве необычных имен можно выделить также Светозар, Добрыня, Ярополк и Яромир. Такие имена получили десять мальчиков. Кроме того, были зарегистрированы Стефан, Оливер, Марс и Май. Так же в столице родились Милан, Дональд, Кай и Киану.

Трёх девочек назвали Луна, также малышки получили имена Алмаз, Тереза, Вишня и Олимпина. Среди девочек встречаются и имена со славянскими корнями. С начала года родилось пять Лад, по три Марфы и Рады, а также две Любавы. Трое получили имена, образованные от мужских, – Аркадия, Арсения и Георгия. В свидетельстве о рождении двух девочек вписаны уменьшительно-ласкательные имена – Маруся и Настасья.