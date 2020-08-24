Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:18 0

Киану и Вишня стали жителями Москвы

Киану и Вишня стали жителями Москвы
Фото: pixabay.com

В этом году сотрудники столичного ЗАГСа неоднократно регистрировали малышей с необычными именами. Так, теперь в Москве проживают мальчик по имени Бельчонок и девочка Океана, пишет «Российская Газета».

В качестве необычных имен можно выделить также Светозар, Добрыня, Ярополк и Яромир. Такие имена получили десять мальчиков. Кроме того, были зарегистрированы Стефан, Оливер, Марс и Май. Так же в столице родились Милан, Дональд, Кай и Киану.

Трёх девочек назвали Луна, также малышки получили имена Алмаз, Тереза, Вишня и Олимпина. Среди девочек встречаются и имена со славянскими корнями. С начала года родилось пять Лад, по три Марфы и Рады, а также две Любавы. Трое получили имена, образованные от мужских, – Аркадия, Арсения и Георгия. В свидетельстве о рождении двух девочек вписаны уменьшительно-ласкательные имена – Маруся и Настасья.

Просмотров всего: 74

#СМИ

распечатать


Общество

В Благовещенске с сегодняшнего дня возможны перебои с радиовещанием
В России и мире

В сети появилось видео, на котором Лукашенко прибыл в резиденцию с автоматом в руках
Общество

Выбор читателей за 23 августа
Общество 1

Выбор читателей за 22 августа
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь