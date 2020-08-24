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сегодня, 17:30 0

В Благовещенске дождливо и ветрено: прогноз погоды на 25 августа

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на территории области облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, грозы. Местами прогнозируются очень сильный дождь и ливень. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Температура ночью +12…+17°С. Днём по северу +13…+18°С, по югу +20…+25°С.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра пройдет ливень. Температура днём будет в держаться пределах +19…+23°С. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. В Зее и Шимановске прогнозируются очень сильные ливни. Температура днем +16…+18°С. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. В Архаре переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем +20…+23°С. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. В Сковородине пасмурно, дождь. Днем температура воздуха будет в пределах +12…+16°С. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Тынде завтра пройдет сильный ливневый дождь. Температура днем +7…+14°С. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.

В Благовещенске завтра облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет около +15…+17°С, днём потеплеет до +25°С.

Напомним, что амурские синоптики передали очередное штормовое предупреждение на 25 августа. Область накроют сильные ливни и шквалистый ветер.

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