В Благовещенске дождливо и ветрено: прогноз погоды на 25 августа

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра пройдет ливень. Температура днём будет в держаться пределах +19…+23°С. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. В Зее и Шимановске прогнозируются очень сильные ливни. Температура днем +16…+18°С. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. В Архаре переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем +20…+23°С. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. В Сковородине пасмурно, дождь. Днем температура воздуха будет в пределах +12…+16°С. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Тынде завтра пройдет сильный ливневый дождь. Температура днем +7…+14°С. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.

В Благовещенске завтра облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет около +15…+17°С, днём потеплеет до +25°С.

Напомним, что амурские синоптики передали очередное штормовое предупреждение на 25 августа. Область накроют сильные ливни и шквалистый ветер.