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сегодня, 17:06 1

На Калинина-Пролетарской из-за дорожных работ встало движение

На Калинина-Пролетарской из-за дорожных работ встало движение
Фото: @nkukharenko

Сегодня, 24 августа благовещенцы пишут в социальных сетях о затруднённой дорожной ситуации на улице Калинина. На пересечении с Пролетарской встало движение.

– На Калинина-Пролетарской транспортный коллапс радиусом километр минимум. Всё стоит. Регулировщиков от ГИБДД нет. Почему ночью нельзя асфальтировать как мост через Зею, чтобы создавать меньше неприятностей жителям города, – возмущается житель Благовещенска Николай Кухаренко.

Как пояснили в МУ «ГУКС», подрядная организация планировала выполнить асфальтирование данного перекрестка, но в связи с тем, что начались осадки работы были остановлены.

– В настоящее время затора на перекрестке нет. Светофор работает, – сообщили в городской администрации.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Оъ уж этот Кукхаренко... и всё то он знает лучше всех. И как асфальтировать, и как музыку слушать.... ну просто мастер на все руки.

    Ну иди Коля, да асфальтируй как тебе нравится, а не умеешь - сиди в педуле и китайскому учи, да не выступай - умнее казаться будешь.

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