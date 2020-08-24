На Калинина-Пролетарской из-за дорожных работ встало движение

Сегодня, 24 августа благовещенцы пишут в социальных сетях о затруднённой дорожной ситуации на улице Калинина. На пересечении с Пролетарской встало движение.

– На Калинина-Пролетарской транспортный коллапс радиусом километр минимум. Всё стоит. Регулировщиков от ГИБДД нет. Почему ночью нельзя асфальтировать как мост через Зею, чтобы создавать меньше неприятностей жителям города, – возмущается житель Благовещенска Николай Кухаренко.

Как пояснили в МУ «ГУКС», подрядная организация планировала выполнить асфальтирование данного перекрестка, но в связи с тем, что начались осадки работы были остановлены.

– В настоящее время затора на перекрестке нет. Светофор работает, – сообщили в городской администрации.