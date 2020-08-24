Студент АмГУ прошёл во второй этап творческого чемпионата ArtMasters

Студент факультета международных отношений АмГУ Никита Хрянин прошёл во второй этап Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters. Никита подал заявку по направлению «Клипмейкер», вместе с ним свои силы пробовали ещё почти 400 человек.

Первый этап конкурса – это отборочное онлайн-тестирование. Чтобы решить 21 задание, парню понадобилось всего 10 минут. В итоге его результат оказался 14-м, а это значит, что впереди его ждёт очный этап чемпионата, который стартует онлайн 26 августа. Победители очного этапа пройдут в финал. Он состоится в середине октября в Москве.

Участниками чемпионата ArtMasters стали более 10 000 молодых людей со всей России. Его организатором является Фонд «Поддержки стратегических инициатив».

– Демонстрация мастерства и профессионализма наших современников будет способствовать развитию культуры, популяризации общечеловеческих ценностей, стремлению к труду и появлению «на сцене» настоящих профессионалов, – считают организаторы чемпионата ArtMasters.