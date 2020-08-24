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сегодня, 16:31 0

В сети появилось видео, на котором Лукашенко прибыл в резиденцию с автоматом в руках

В сети появилось видео, на котором Лукашенко прибыл в резиденцию с автоматом в руках
Фото: cont.ws

23 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко облетел на вертолете массовые сборы протестующих в центре Минска, затем прибыл в свою резиденцию. Из вертолета президент вышел в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках. Об этом сообщают «Известия».

Президент Республики также вышел в оцепление ОМОНа, поблагодарил силовиков за сотрудничество. ОМОН встретил Лукашенко овациями. Причиной для появления президента на публике с оружием в руках стала очередная акция протеста. Вечером 23 августа, митингующие собрались на площади Независимости. По данным государственных средств массовой информации, на митинг вышли 20.000 человек. Независимые источники сообщают о 100.000-250.000 человек. Митингующие направились в сторону резиденции Лукашенко. Пресс—секретарь президента сообщила, что протестующие намерены брать резиденцию штурмом. По мнению Эйсмонт, у протестующих не хватило смелости довести дело до конца.

Напоминаем, что с 9 августа на территории Республики Беларусь не стихают массовые акции протеста, нередко перетекающие в столкновения с бойцами ОМОН. Некоторые из государственных деятелей и сотрудников силовых структур уже сложили полномочия, перейдя на сторону оппозиции. В стране каждый день проходят акции протеста.

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#жизнь #политика #СМИ

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