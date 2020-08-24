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сегодня, 16:31 3

Коронавирус могут разносить живущие на Дальнем Востоке енотовидные собаки

Коронавирус могут разносить живущие на Дальнем Востоке енотовидные собаки
Фото: https://www.instagram.com/p/CEOkOocnwFss46jBcC6giBbvGy92w6Fdz9bFcg0/

Енотовидные собаки Дальнего Востока могут болеть и передавать коронавирус. Правда, сами они переносят болезнь бессимптомно, выяснили немецкие зоологи.

Эти животные обитают в Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. Переносить коронавирус могут ещё и макаки-резусы, норки, хорьки и кошки, сообщает ТАСС.

Исследование начали после вспышек COVID-19 на фермах норок в Нидерландах. Животные передавали инфекцию сотрудникам предприятий. После этого немецкие зоологи провели эксперимент. Они выяснили, что енотовидные собаки уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Но видимых симптомов болезни у этих животных она не вызывает. В среднем их иммунитет подавлял инфекцию примерно через две недели. Этого времени достаточно для заражения большого количества особей.

Немецкие зоологи считают, что енотовидные собаки могут переносить коронавирус как в дикой природе, так и на меховых фермах. Это значит, что пока существует угроза повторных вспышек COVID-19 — за состоянием этих животных необходимо следить.

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#коронавирус #животные

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Комментарии
Показать все (3)
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Значит надо всех животных сжечь?

    Мило...

  • Apriori

    Apriori
    2 часа назад

    Бедные, бедные животные...

  • Музыка

    Музыка
    1 час назад

    Счас начнётся "регулирование численности"...

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