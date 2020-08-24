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24августа
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сегодня, 16:15 3

На «Пятнице» выходит мини-сериал об учителях Благовещенска

На «Пятнице» выходит мини-сериал об учителях Благовещенска
Фото: https://teachers.friday.ru/

Новый четырёхсерийный сериал «Училки в законе» стартует послезавтра, 26 августа, на канале «Пятница». Главные действующие лица «многосерийки», как мы понимаем из названия, — педагоги. Интересно то, что живут и трудятся они в Благовещенске.

Описание картины заманчивое, но немного обидное. Сразу бросается в глаза: «В то время как в Благовещенске всем заправляют бандиты и китайская мафия, учителя средней школы решают вступить с ними в борьбу и помочь родному городу…».

Дальше нам намекают на то, что одна из главных героинь будет не чужда бандитской культуре. А как иначе, если тебе составляет компанию дочь убитого бизнесмена, сбежавшая из колонии?

Окажется ли происходящее женским аналогом истории про физрука Фому или неким подобием «Учителя на замену», желающие смогут увидеть уже совсем скоро.

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#культура

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Культурно.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    По названию решила, что реально об учителях города что-то будут показывать. Было бы неплохо. Жаль.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Ха-ха, китайская мафия... сначала армянскую победите.

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