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24августа
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сегодня, 15:42 0

Свой пост покинула главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина

Свой пост покинула главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина

Елена Мирлас, ушла с поста, она была назначена заместителем министра здравоохранения Приамурья с 6 ноября 2019 года и проработала меньше года. Ольга Сапегина возглавляла АОКБ с марта 2016 года. Ранее она занимала должность главного врача областного онкодиспансера.

В амурском Минздраве подтвердили инфрмацию о кадровых перестановках.

- Евгения Мирлас покинула пост заместителя министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию 17 августа 2020. В ближайшее время будет объявлена вакансия. Ольга Сапегина уволилась с должности главного врача АОКБ по собственному желанию 21 августа 2020. Исполнение обязанностей временно возложено на заместителя главврача по хирургии Евгения Брегадзе, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Амурской области.

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#медицина

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