В Приамурье выявили 19 новых случаев COVID-2019

В Амурской области лабораторно подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 0,6%

В областном центре лабораторно подтвердили 13 заболевших. По одному случаю в Белогорске, Тынде и Шимановске, а также в Благовещенском, Магдагачинском и Михайловском районах.

Всего на 24 августа в Амурской области выявлено 3208 случаев COVID-2019. С выздоровлением выписаны из стационара 2186 человек. Количество летальных исходов — 48.

Под медицинским наблюдением находится 659 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них двое — в изоляторах.