Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:23 0

Амурская область готовится к пожароопасному периоду

Амурская область готовится к пожароопасному периоду
Фото: @amurskiespasateli

В Приамурье началась подготовка к осеннему пожароопасному периоду. Отряды МЧС вместе с добровольными пожарными дружинами проводят пожарно-тактические занятия. Отрабатывают действия при тушении лесов. На днях такие занятия прошли в селе Михайловка, Благовещенского района.

Готовятся к пожароопасному периоду и сельсоветы. Так, сотрудники Снежногорской администрации вместе с местными предпринимателями очистили от мусора и травы заросший участок, а также выровняли ландшафт. Представители бизнеса помогли с техникой.

Просмотров всего: 56

#МЧС

распечатать


Общество

В Приамурье девять населенных пунктов остаются подтопленными
Происшествия 8

Дамба на Томи у посёлка Остров Старица не справилась с подъемом воды (видео)

Общество

13 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными
Общество

В Белогорске работает почти сотня спасателей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь