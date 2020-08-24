Амурская область готовится к пожароопасному периоду

В Приамурье началась подготовка к осеннему пожароопасному периоду. Отряды МЧС вместе с добровольными пожарными дружинами проводят пожарно-тактические занятия. Отрабатывают действия при тушении лесов. На днях такие занятия прошли в селе Михайловка, Благовещенского района.

Готовятся к пожароопасному периоду и сельсоветы. Так, сотрудники Снежногорской администрации вместе с местными предпринимателями очистили от мусора и травы заросший участок, а также выровняли ландшафт. Представители бизнеса помогли с техникой.

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