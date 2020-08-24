Сегодня День рождения отмечают картофельные чипсы

Сегодня, 24 августа во всём мире отмечают День рождения картофельных чипсов. А также день валяния в стоге сена и день странной музыки. Так что берите пачку хрустящих снеков и наушники, а затем отправляйтесь от души валяться в душистом сене.

Чипсы бывают не только из картофеля, но и яблочные, апельсиновые, свекольные и даже огуречные. Зародились чипсы летом 1853 года в США. Одному привередливому миллионеру не понравился картофель фри. На его взгляд он оказался слишком толсто нарезанным! Тогда шеф-повар Джордж Крам нарезал клубень картофеля неимоверно тонко, а затем обжарил всё в масле. Гостю очень понравилась новинка. С тех пор ароматные и сытные «картофельные стружки» полюбились по всему миру. Их начали упаковывать в бумажные пакеты и продавать на вынос. Сегодня это один из самых популярных американских продуктов питания. Споры о его пользе и вреде не прекращаются до сих пор.

Также сегодня отмечают день валяния в стоге сена. Испокон веков после уборки урожая люди косили траву для скота и высушивали его в сено. Затем из них формировали стога. На них-то и валяются в этот день, так как люди уходят на заслуженный отдых. Также в этот день принято проводить пикники и посиделки у костра. А можно просто отдыхать, слушая стрекотание кузнечиков и вдыхая запах свежескошенного сена. Мало кто знает, но современные ровные цилиндры сена называется совсем не стогами, а — скирдами. Ещё 24 августа стригли овец, поскольку считалось, что к зиме вырастет новая шелковистая шерсть. А также собирали облепиху — верили, что именно в этот день она становится вкусной и полезной. Сонники утверждают, что даже если во сне просто видеть сено, то это к неожиданному счастью. А если собирать сено в стога — это к увеличению имущества и успеху в делах. Лежать на сене — к тихой радости, а вот если оно гнилое, то к пропаже какой-то вещи.

Ещё 24 августа отмечают День странной музыки. Этот праздник придумал нью-йоркский музыкант Патрик Грант. В этот день нужно экспериментировать с новыми жанрами и стилями. Музыка может быть действительно новой и необычной для слушателя или даже совсем странной. Патрик считает, что разнообразие музыкальных течений может изменить восприятие жизни. «Слушать без предрассудков» — девиз этого Международного праздника.