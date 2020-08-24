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сегодня, 14:53 2

Из Верхнеблаговещенского не хочет уходить вода

Из Верхнеблаговещенского не хочет уходить вода
Фото: @blagoveshchensk.rf

Амурские спасатели продолжают ликвидировать последствия ливня, который прошел в Благовещенске на прошлой неделе.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Верхнеблаговещенском. В селе остаются подтопленными подворья и дороги. Перекачать воду из дворов некуда, так как ближайшие озера остаются переполненными. В данный момент специалисты ищут пути решения проблемы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня для оценки масштабов подтопления над селом запустили квадрокоптер.

Между тем, за выходные специалистам удалось откачать воду в частном секторе по переулку Западному и по улице Дальней, в детском саду № 68, а также в поликлинике Моховой Пади.

Сегодня откачка воды продолжается по адресам: улица Железнодорожная, 16, Амурская 287, Красноармейская, 225/1 и 227/1, Ровная, 13.

Напомним, что в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Он был введен 18 августа после проливных дождей.

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#городская власть #погода

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    53 минуты назад

    ух она какая, эта вода)......

  • Allenga

    Allenga
    24 минуты назад

    уже прокопали канаву для стока воды с этих озер, это ж старицы, есть естественные выходы, но их, вероятно, по раздали на участки, отсыпали подняли, а теперь сидят в луже. Уж в 500 метрах от реки нет возможности сделать слив воды из озер?! как-то противоестественно.

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