Из Верхнеблаговещенского не хочет уходить вода

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Верхнеблаговещенском. В селе остаются подтопленными подворья и дороги. Перекачать воду из дворов некуда, так как ближайшие озера остаются переполненными. В данный момент специалисты ищут пути решения проблемы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня для оценки масштабов подтопления над селом запустили квадрокоптер.

Между тем, за выходные специалистам удалось откачать воду в частном секторе по переулку Западному и по улице Дальней, в детском саду № 68, а также в поликлинике Моховой Пади.

Сегодня откачка воды продолжается по адресам: улица Железнодорожная, 16, Амурская 287, Красноармейская, 225/1 и 227/1, Ровная, 13.



Напомним, что в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Он был введен 18 августа после проливных дождей.