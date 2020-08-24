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сегодня, 14:42 0

Разрешение на строительство в Амурской области планируют выдавать за 39 рабочих дней

Разрешение на строительство в Амурской области планируют выдавать за 39 рабочих дней

Сейчас Амурская область занимает 26-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционных климатов. Чтобы подняться в рейтинге, нужно улучшить условия для инвесторов. Один из показателей – это срок выдачи разрешения на строительство. Сейчас средний показатель по России составляет 57 дней.

- К 2021 году необходимо сократить время прохождения процедуры получения градостроительного плана до 14 рабочих дней (в 2019 году – 20 рабочих дней), достигнуть показателя 30 календарных дней по пяти процедурам (заключение договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий). Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий должно составлять не более 20 календарных дней, а предоставление разрешения на строительство — 5 рабочих дней, — подчеркнул первый заместитель министра строительства и архитектуры Приамурья Игорь Агафонов.

Чтобы ускорить процедуру, в правительстве области решили дать инвесторам возможность одновременно получать градостроительные планы земельных участков и согласовывать техусловия для подключения здания к городским сетям. Это поможет снизить сроки выдачи разрешений на строительство до 39 дней, — сообщает областной минстрой.

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#строительство #финансы

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