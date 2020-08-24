Амурский Роспотребнадзор: Детям до 14 лет не рекомендуют употреблять грибы

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Поэтому детям до 14 лет не рекомендуют употреблять грибы в пищу. А чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Именно для этого Роспотребнадзор опубликовал памятку грибникам по сбору и приготовлению даров природы.

Чаще всего неприятные последствия возникают из-за незнания – люди собирают незнакомые грибы или ложные, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках. Для сбора следует направиться в экологически чистые места, вне населённых пунктов.

Важно помнить, что собирать можно лишь знакомые грибы, если не знаешь – не бери. Лучше всего класть «добычу» в плетённые корзины, при этом полностью исключить вёдра и полиэтиленовые пакеты. Это приводит в быстрой порче продукта и повреждению ножки.

Переработать грибы следует в этот же день, иначе они испортятся. Перед приготовлением их нужно отварить, воду слить, а затем ещё раз промыть продукт. После это грибы можно замораживать, мариновать или жарить.

Если речь идёт о покупке, а не сборе, здесь специалисты рекомендуют приобретать свежие или сушёные грибы. Тогда минимизируется вероятность отравления некачественным продуктом.