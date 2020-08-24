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сегодня, 14:14 8

Огромные очереди образовались из желающих оплатить коммунальные услуги

Огромные очереди образовались из желающих оплатить коммунальные услуги

В Благовещенске на Калинина 52 образовались очереди на входе в РКЦ. Это связано с соблюдением мер предупреждения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба РКЦ.

— Сколько можно издеваться над стариками? Это РКЦ на Горького. Пожилые люди часами стоят на улице, под дождем, под палящим солнцем. А кафе и рестораны работают. Это забота о людях в Благовещенске? — рассказывает местный житель.

Ажиотаж происходит с 23 по 25 число каждого месяца, пояснили в пресс-службе АКС. Горожане передают показания индивидуальных приборов учёта и одновременно оплачивают услуги. В офисе действуют ограничительные меры по обслуживанию клиентов в период коронавирусной инфекции. Важно соблюдение социальной дистанции. Также здесь проводится регулярная дезинфекция. Сейчас работает семь операторов — все находятся в масках и перчатках, рассказали в пресс-службе.

— В зале обслуживания единовременно на одного оператора, могут находиться по два посетителя. Мы всё-таки рекомендуем нашим клиентам решать все вопросы удаленно. Это можно сделать через личный кабинет www.blag-rkc.ru или по электронной почте info@blag-rkc.ru. Также работают телефоны call-центра: 8(4162) 52-44-44 в будни с 8:00 до 19:00 в субботу с 8:00 до 17:00, — рассказывает генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Через личный кабинет www.blag-rkc.ru можно не только без комиссии оплатить услуги, но и подать результаты показаний счётчиков. Также оплатить счета можно на почте или в «Сбербанке».

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    мэра в городе нет

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мэры приняты беспрецедентные

  • МАРЛЕН

    МАРЛЕН
    1 час назад

    Все показания можно передать онлайн! Люди сами создают себе проблемы.

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Сбербанк берет комиссию, когда платишь за воду. Вот старики, для которых эти 30 рублей действительно важны, и стоят в очередях в РКЦ.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    На Земле больше 7 миллиардов человек. На каждого из них кассира не напасёшся ! Сделать бы курсы для людей из этой очереди. Курсы о том, как самому стать кассиром и не прозябать в очереди.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Личный кабинет, о котором идет речь, работает через одно место. Чек об оплате НЕ приходит. Техническая служба НЕ решает эту проблему. Да, оплата прошла, но подтвердить ее ты не можешь. Если где-то глюкнет у них, то ты не докажешь, что оплатил через личный кабинет. Обращались в техподдержку, обращались к оператору по телефону, ходили на Калинина 52. Результат нулевой. Исправлять ошибки некто не хочет, оператор разводит руками и говорит "Ну и что, что нет чека, главное оплатили!"

    Между тем говорили о том, что отменят эти комиссии, но ничего не изменилось. Куда податься, что делать?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    40 минут назад

    Дома скучно, вот и стоят - чё панику разводить то? Пущай стоят, общаются. Тут постоят - пойдут в поликлиниках очереди создавать.

    Чем ещё заняться на пенсии? в карты играть?

  • Jimmy2405

    Jimmy2405
    4 минуты назад

    А собралась бы молодёжь продвинутая, да и помогла бы старикам зарегистрироваться в личном кабинете РКЦ, передать показания и оплатить по квитанции. А то только и могут пивасик хряпать да на компе в танчики играть. Отсюда и очереди непочатый край

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