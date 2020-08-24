Огромные очереди образовались из желающих оплатить коммунальные услуги

В Благовещенске на Калинина 52 образовались очереди на входе в РКЦ. Это связано с соблюдением мер предупреждения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба РКЦ.

— Сколько можно издеваться над стариками? Это РКЦ на Горького. Пожилые люди часами стоят на улице, под дождем, под палящим солнцем. А кафе и рестораны работают. Это забота о людях в Благовещенске? — рассказывает местный житель.

Ажиотаж происходит с 23 по 25 число каждого месяца, пояснили в пресс-службе АКС. Горожане передают показания индивидуальных приборов учёта и одновременно оплачивают услуги. В офисе действуют ограничительные меры по обслуживанию клиентов в период коронавирусной инфекции. Важно соблюдение социальной дистанции. Также здесь проводится регулярная дезинфекция. Сейчас работает семь операторов — все находятся в масках и перчатках, рассказали в пресс-службе.

— В зале обслуживания единовременно на одного оператора, могут находиться по два посетителя. Мы всё-таки рекомендуем нашим клиентам решать все вопросы удаленно. Это можно сделать через личный кабинет www.blag-rkc.ru или по электронной почте info@blag-rkc.ru. Также работают телефоны call-центра: 8(4162) 52-44-44 в будни с 8:00 до 19:00 в субботу с 8:00 до 17:00, — рассказывает генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Через личный кабинет www.blag-rkc.ru можно не только без комиссии оплатить услуги, но и подать результаты показаний счётчиков. Также оплатить счета можно на почте или в «Сбербанке».